Ascolti tv | GF Vip si aggiudica la serata con il 18 | 5% di share

Leggi su 361magazine

(Di martedì 22 settembre 2020) Leggero miglioramento rispetto alla puntata del venerdì sera È andata in onda ieri sera, lunedì 21 settembre la terza puntata del reality show di Canale 5, GF Vip. Rispetto all’appuntamento del venerdì, come del resto succedeva anche lo scorso anno, la puntata del lunedì migliora se si guardano i dati d’ascolto. Il programma ha ottenuto il 18,5% con 3 milioni di spettatori superando la concorrenza di Rai Uno e dello “Speciale Porta a Porta Elezioni 2020″ che si è fermato a 1.214.000 spettatori pari al 7.3% di. Su Rai 2, ‘Boss in Incognito’ ha coinvolto 2.008.000 spettatori pari all’8.8% dimentre su Ri 3, lo speciale TG3 ha raccolto 518.000 spettatori pari ad unodel 2.5%. Su Rete4 Quarta ...