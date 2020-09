Android 11 è disponibile al download, gli smartphone compatibili e le novità (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo Android 11 è finalmente disponibile. In attesa di vedere il nuovo Google Pixel 5 il prossimo 30 settembre, Big G consolida la propria leadership nel mercato mobile con un’undicesima versione che promette di essere tra le più importanti release degli ultimi anni. Molto è cambiato dalla prima versione, quando gli smartphone erano poco più che prototipi ancora da sviluppare: oggi sono uno strumento fondamentale nelle nostre vite e ci aiutano nel corso della giornata a rimanere in contatto con amici e colleghi, a organizzare le nostre giornate o trovare un ristorante in un posto nuovo. Per questo l’obiettivo è cercare di rendere ancora più semplice il nostro rapporto con i dispositivi portatili, provando a migliorare in termini di gestione della batteria e di funzionalità ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 settembre 2020) Il nuovo11 è finalmente. In attesa di vedere il nuovo Google Pixel 5 il prossimo 30 settembre, Big G consolida la propria leadership nel mercato mobile con un’undicesima versione che promette di essere tra le più importanti release degli ultimi anni. Molto è cambiato dalla prima versione, quando glierano poco più che prototipi ancora da sviluppare: oggi sono uno strumento fondamentale nelle nostre vite e ci aiutano nel corso della giornata a rimanere in contatto con amici e colleghi, a organizzare le nostre giornate o trovare un ristorante in un posto nuovo. Per questo l’obiettivo è cercare di rendere ancora più semplice il nostro rapporto con i dispositivi portatili, provando a migliorare in termini di gestione della batteria e di funzionalità ...

Ultime Notizie dalla rete : Android disponibile Android 11 è disponibile al download, gli smartphone compatibili e le novità GQ Italia Realme UI 2.0 è ufficiale insieme alla serie Narzo 20 e Realme C17

Abbina il chip Snapdragon 665 a 3 o 4 GB di RAM e 32 o 64 GB di memoria espandibile, ed esegue Android 10. Sul retro ha una tripla fotocamera da 12 + 2 + 2 MP, mentre la sua batteria è da 5000 mAh.

Recensione Galaxy Note 20 Ultra. Quando l'esperienza è più importante dello smartphone

Ci sarebbe poi da aprire il capitolo relativo al gaming: Galaxy Note 20 Ultra permette di accedere a Xbox Game Pass Ultimate, partito il 15 di settembre, ma Xbox Game Pass Ultimate sarà disponibile ...

