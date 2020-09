Voto Veneto | L Fontana Lega | ' nessun duello Zaia-Salvini'

(Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - In"il nostro obiettivo era superare il 50 per cento tra le due liste" dellae di, "dove ci sono tutti militati della, per avere consiglieri leghisti che facessero la maggioranza del Consiglio regionale. C'è grande soddisfazione, è stato premiato molto il governatore Luca, la sua attività negli ultimi anni, soprattutto nell'emergenza Covid. E' undi stima e di fiducia nelle sue battaglie e nella sua amministrazione" e "non penso che ci siano problemi di dualismo" tra lo stessoe Matteo. Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7.

Il Gazzettino

Nel pomeriggio di domenica 20 settembre 2020 l'affluenza ai seggi per il referendum e le elezioni in sette regioni è più che raddoppiata. Se alle 12 era del 12,35%, alle 19, secondo i dati del Viminal ...Alle ore 15 si sono chiusi i seggi delle Elezioni Regionali 2020. In Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia gli elettori hanno votato per eleggere il nuovo governatore e il consiglio regi ...