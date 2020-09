Referendum e regionali, i numeri dell’affluenza (Di lunedì 21 settembre 2020) Mascherina, entrare contingentate, misurazione della febbre e percorsi guidati. Le prime elezioni dell’era Covid hanno segnato la voglia degli italiani di rendersi partecipi e protagonisti della vita politica del paese. Lo confermano i numeri dell’affluenza per il Referendum Costituzionale e le elezioni regionali. I seggi hanno aperto ieri fino alle 23, chiuderanno oggi alle 15, scadenza ultima per esprimere la propria preferenza. Le percentuali dicono che alle 23 di ieri sera il 39, 39% degli aventi diritto ha votato per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. numeri simili, ma tendenti al rialzo, hanno interessato le elezioni regionali: affluenza al 41,37%. Per le Comunali invece è stata del 49,60%. Al termine della giornata di votazioni, fissata ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Mascherina, entrare contingentate, misurazione della febbre e percorsi guidati. Le prime elezioni dell’era Covid hanno segnato la voglia degli italiani di rendersi partecipi e protagonisti della vita politica del paese. Lo confermano idell’affluenza per ilCostituzionale e le elezioni. I seggi hanno aperto ieri fino alle 23, chiuderanno oggi alle 15, scadenza ultima per esprimere la propria preferenza. Le percentuali dicono che alle 23 di ieri sera il 39, 39% degli aventi diritto ha votato per ilcostituzionale sul taglio dei parlamentari.simili, ma tendenti al rialzo, hanno interessato le elezioni: affluenza al 41,37%. Per le Comunali invece è stata del 49,60%. Al termine della giornata di votazioni, fissata ...

