Ravanelli rassicura la Juventus | “McKennie mi ricorda Davids”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi Andrea Pirlo alza il sipario. Convincente il 3-0 rifilato alla Sampdoria da parte dei bianconeri. Tra i volti nuovi c'è anche Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha ben figurato, anche se, secondo Pirlo, può rendere ancora meglio.caption id="attachment 1012741" align="alignnone" width="1024" McKennie, Getty Images/captionPARAGONEC'è anche chi non ha dubbi sul valore effettivo del giocatore. E' il caso di Fabrizioche ha espresso il suo parere a Sky Sport: "Forse è un paragona azzardato, ma McKennie mimolto Davids come caratteristiche e ieri ha fatto una partita davvero importante: ha grande fisicità e anche una buona tecnica, questa non sarà una Juve dalle grandi firme ma il suo acquisto è sicuramente azzeccato"....