Proiezioni Puglia, i primi risultati: Emiliano in vantaggio su Fitto (Di lunedì 21 settembre 2020) Le Proiezioni Puglia arrivano in questi minuti. Dopo gli scrutini per il referendum, infatti, si iniziano ad avere i primi dati concreti (e non basati sugli instant poll) in merito alle elezioni regionali. Le intenzioni di voto avevano tracciato un quadro thriller in Puglia, con Michele Emiliano e Raffaele Fitto, candidati del centrosinistra e del centrodestra, in perfetta parità. Ecco i nuovi risultati: il candidato del centrosinistra è passato in vantaggio con il 46% dei consensi, mentre Raffaele Fitto è attestato al 40%. Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle è attestato al 10%, mentre Ivan Scalfarotto si ferma all’1,8%. I trend reali si basano attualmente sul 6% della copertura e hanno un ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Learrivano in questi minuti. Dopo gli scrutini per il referendum, infatti, si iniziano ad avere idati concreti (e non basati sugli instant poll) in merito alle elezioni regionali. Le intenzioni di voto avevano tracciato un quadro thriller in, con Michelee Raffaele, candidati del centrosinistra e del centrodestra, in perfetta parità. Ecco i nuovi: il candidato del centrosinistra è passato incon il 46% dei consensi, mentre Raffaeleè attestato al 40%. Antonella Laricchia del Movimento 5 Stelle è attestato al 10%, mentre Ivan Scalfarotto si ferma all’1,8%. I trend reali si basano attualmente sul 6% della copertura e hanno un ...

ItaliaViva : Se le proiezioni sono confermate Giani vince in Toscana grazie alla presenza e al valore aggiunto di Italia Viva. I… - blackbart6996 : Dalle prime proiezioni della mia Puglia #Scalfarotto non esiste - quintinocavallo : Nella prima proiezioni in #Puglia #Salvini se l'è presa in culo con mia grande soddisfazione.... Io noj dimentico e non li faccio fregare - ilfoglio_it : Prime proiezioni in Campania e Puglia. Qui trovate tutte le notizie sulle #elezioni2020 - AIexandra___bb : RT @marco_gervasoni: #elezioni2020 prime proiezioni #puglia un po’ strane -