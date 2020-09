Presto faremo le tasse via computer (e senza firma)? (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Nazionale è d'accordo ma la discussione ora va agli Stati, fra i contrari c'è l'UDC che teme per la sicurezza Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Nazionale è d'accordo ma la discussione ora va agli Stati, fra i contrari c'è l'UDC che teme per la sicurezza

Ultime Notizie dalla rete : Presto faremo Presto faremo le tasse via computer (e senza firma)? Ticinonline "I politici di oggi inseguono ancora la seduzione di M". Intervista ad Antonio Scurati

Con il passare degli anni, il carattere di una persona non cambia, ma può sicuramente ammorbidirsi e trovare un suo equilibrio. A uno come Antonio Scurati – che non è mai passato come un gran ‘simpati ...

Vino: presto on line il nuovo portale dei vini Doc e Docg di Frascati

È in costruzione un nuovo portale per la promozione e per l'e-commerce dei vini Doc e Docg di Frascati, a cura del Consorzio di Tutela Denominazione. Il progetto e' stato finanziato dalla Regione Lazi ...

