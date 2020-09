Oggi a Uomini e Donne il triangolo tra Armando, Gianluca e Lucrezia. Jessica e Davide si conoscevano già? (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ andata in onda Oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne. Oltre ad un nuovo Gemma e Tina show, abbiamo visto la tronista Jessica contro Davide Lorusso per la famosa frase detta su Sophie e il triangolo tra Gianluca, Lucrezia e Armando. Gemma già indecisa su Paolo La puntata di Oggi di Uomini e Donne è partita con Gemma che inizia già ad avere dubbi su Paolo e i soliti attacchi di Tina. La Galgani ha lamentato poche attenzioni da parte del sosia di Lamas. Secondo la dama torinese, infatti, il cavaliere una volta giunto a Roma, non l’aveva neppure chiamata e non ha voluto nemmeno festeggiare il compleanno con lei. Non sono mancati gli attacchi ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020) E’ andata in ondapomeriggio una nuova puntata di. Oltre ad un nuovo Gemma e Tina show, abbiamo visto la tronistacontroLorusso per la famosa frase detta su Sophie e iltra. Gemma già indecisa su Paolo La puntata didiè partita con Gemma che inizia già ad avere dubbi su Paolo e i soliti attacchi di Tina. La Galgani ha lamentato poche attenzioni da parte del sosia di Lamas. Secondo la dama torinese, infatti, il cavaliere una volta giunto a Roma, non l’aveva neppure chiamata e non ha voluto nemmeno festeggiare il compleanno con lei. Non sono mancati gli attacchi ...

pdnetwork : È grazie al sacrificio di tante donne e tanti uomini che oggi possiamo esercitare il diritto di voto. Ai partigian… - GiuliaGrilloM5S : Rosario #Livatino stava andando in tribunale quando fu vittima di un agguato mafioso. Così, trent’anni fa, il giova… - martinapennisi : «È che gli uomini non ci prendono sul serio» @ChiaraFerragni a @MSilviaSacchi su @L_Economia del @Corriere (oggi… - shelbyscaps : anche oggi gli uomini fanno schifo come ieri, se non di più, li odio - nancysperandeo : RT @ritadallachiesa: Più’ attraverso la mia vita e vedo in televisione e nella mia memoria volti di grandi uomini che oggi non ci sono più’… -