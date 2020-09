Manchester City: «Mi piacerebbe restare qui a lungo ma devo meritarmi il rinnovo» (Di lunedì 21 settembre 2020) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato del suo futuro che potrebbe essere anche lontano dall’Inghilterra Pep Guardiola ha parlato del suo futuro e del possibile rinnovo di contratto con il Manchester City, che scade a giugno 2021. «Vorrei restare qui più a lungo. E’ un posto che amo. Per ottenere un nuovo contratto, devo guadagnarlo. Questo club ha raggiunto i suoi obiettivi negli ultimi anni e dobbiamo mantenere queste prestazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Pep Guardiola, tecnico del, ha parlato del suo futuro che potrebbe essere anche lontano dall’Inghilterra Pep Guardiola ha parlato del suo futuro e del possibiledi contratto con il, che scade a giugno 2021. «Vorreiqui più a. E’ un posto che amo. Per ottenere un nuovo contratto,guadagnarlo. Questo club ha raggiunto i suoi obiettivi negli ultimi anni e dobbiamo mantenere queste prestazioni». Leggi su Calcionews24.com

Sport_EN : 'El Chiringuito': Barça and Manchester City strike Eric Garcia deal - ariellec : Oh, Manchester City fan Alex Caruso? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: THE TELEGRAPH - Il Psg supera il Manchester City, sul piatto 75 milioni di sterline per Koulibaly - napolimagazine : THE TELEGRAPH - Il Psg supera il Manchester City, sul piatto 75 milioni di sterline per Koulibaly - apetrazzuolo : THE TELEGRAPH - Il Psg supera il Manchester City, sul piatto 75 milioni di sterline per Koulibaly -