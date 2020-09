Maltempo Roma | nubifragio ai Castelli Romani | straripa un canale | evacuata una villetta

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020) Unto a causa delnel comune di Palestrina, vicino, allagando il piano terra di unavicina. In base a quanto riferito dai Vigili del Fuoco, due persone che vivono nell’abitazione sono state allontanare in via precauzionale. Dalle ore 13 circa diverse squadre dei Vigili del Fuoco distanno intervenendo per un forte temporale ‘bomba d’acqua’ che si è abbattuto sulla zonani e quella circostante Tivoli . Molte le chiamate ricevute dalla aala operativa che ha inviato anche nuclei speciali (Saf e sommozzatori) a supporto dei residenti in seguito alle molteplici richieste di intervento per allagamenti. Allagamenti in zonaest, soccorsa ...