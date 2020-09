L’ideona della Murgia sui reati dei clandestini (Di lunedì 21 settembre 2020) Poi dice che sono colti, loro. Colti, intelligenti, letterati, studiati, ma buoni. Ma va' un po' a sentire questa rissosa, incredibile, insostenibile Michela Murgia, quella… Leggi il resto L'articolo L’ideona della Murgia sui reati dei clandestini proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 21 settembre 2020) Poi dice che sono colti, loro. Colti, intelligenti, letterati, studiati, ma buoni. Ma va' un po' a sentire questa rissosa, incredibile, insostenibile Michela, quella… Leggi il resto L'articolo L’ideonasuideiproviene da Nicola Porro.

MaxDelPapa : L'ideona della Murgia sui reati dei clandestini - Max Del Papa - 4n1mo51t1som1n4 : Dal tono dei tweet rivolti a Dzeko ('levategli la fascia', 'nn lo voglio più vedere', 'in tribuna per un anno', 'pu… - Stemag64 : RT @OGiannino: Ideona per Alitalia di Stato. Singapore Airlines -scesa da 9,4mln a 38mila passeggeri nel II° trim- pensa a voli che partono… - walter63631215 : RT @OGiannino: Ideona per Alitalia di Stato. Singapore Airlines -scesa da 9,4mln a 38mila passeggeri nel II° trim- pensa a voli che partono… - crbzz971 : RT @OGiannino: Ideona per Alitalia di Stato. Singapore Airlines -scesa da 9,4mln a 38mila passeggeri nel II° trim- pensa a voli che partono… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ideona della La Corte di Cassazione fissa l'età limite dei “bamboccioni” a 30 anni Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti