L'Egitto costruisce due autostrade in mezzo alle Grandi Piramidi: è polemica (Di lunedì 21 settembre 2020) autostrade che attraversano le Piramidi. Ecco il progetto che sta generando polemiche in Egitto, dove si stanno costruendo due autostrade attraverso l’altopiano di Giza, appena fuori da Il Cairo, rilanciando ed espandendo un progetto sospeso negli anni Novanta.A riportare la notizia è il Guardian: le nuove strade dovrebbero passare proprio tra le Grandi Piramidi, famosissima attrazione turistica egiziana ed uniche sopravvissute delle sette meraviglie del mondo antico. L’altopiano interessato dal progetto è inoltre patrimonio dell’Unesco. La costruzione delle autostrade fa parte di un progetto di spinta infrastrutturale guidata sostenuta dal presidente Abdel Fatah al-Sisi, che sta costruendo una nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020)che attraversano le. Ecco il progetto che sta generando polemiche in, dove si stanno costruendo dueattraverso l’altopiano di Giza, appena fuori da Il Cairo, rilanciando ed espandendo un progetto sospeso negli anni Novanta.A riportare la notizia; il Guardian: le nuove strade dovrebbero passare proprio tra le, famosissima attrazione turistica egiziana ed uniche sopravvissute delle sette meraviglie del mondo antico. L’altopiano interessato dal progetto; inoltre patrimonio dell’Unesco. La costruzione dellefa parte di un progetto di spinta infrastrutturale guidata sostenuta dal presidente Abdel Fatah al-Sisi, che sta costruendo una nuova ...

