Lega: Zaia, 'non ho ambizioni nazionali né di partito' (2) (Di lunedì 21 settembre 2020) (Adnkronos) - Che Zaia non abbia ambizioni nazionali, dice, "lo dimostra la mia storia: avrei potuto in molte occasioni cogliere delle opportunità, ma io ho sempre fatto l'amministratore, se qui i veneti ci seguono e ci premiano è perché sanno che hanno un amministratore che non si distrae tutti i giorni pensando a politiche, a scalate, a correnti o a robe del genere", sottolinea Zaia. "Tranquillizzo tutti quelli che vogliono fare l'opposizione sul fatto che tra cinque anni non ci sarò più, tirate un sospiro di sollievo", quella che arriva sarà "una legislatura pancia a terra e si lavora" e "faremo in modo che ci sia l'opposizione", conclude.

