La lista di Zaia ha superato di circa 3 volte e mezzo la lista della Lega (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergono nuovi importanti equilibri con queste regionali 2020. Se sul fronte referendum il Movimento 5 Stelle ha portato a casa una grande vittoria dal punto di vista delle liste nelle varie regioni è il PD a mostrarsi il primo partito, molto più votato del Movimento 5 Stelle. Zingaretti esce il solo vincitore da questa tornata elettorale a livello nazionale, con il PD che potrebbe domandare molto di più ai 5 Stelle, avendo finora dovuto cedere a tutte le richiesta. Andando ad analizzare le proiezioni regionali 2020 Veneto emerge – dagli ultimi aggiornamenti dati dalle proiezioni, che quindi cambieranno ad andare a sera – un risultato elettorale che potrebbe sconvolgere anche gli equilibri interni alla Lega di Salvini. LEGGI ANCHE >>> Zaia, quel trionfo costruito nei mesi più duri del Covid-19 che ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020) Emergono nuovi importanti equilibri con queste regionali 2020. Se sul fronte referendum il Movimento 5 Stelle ha portato a casa una grande vittoria dal punto di vista delle liste nelle varie regioni è il PD a mostrarsi il primo partito, molto più votato del Movimento 5 Stelle. Zingaretti esce il solo vincitore da questa tornata elettorale a livello nazionale, con il PD che potrebbe domandare molto di più ai 5 Stelle, avendo finora dovuto cedere a tutte le richiesta. Andando ad analizzare le proiezioni regionali 2020 Veneto emerge – dagli ultimi aggiornamenti dati dalle proiezioni, che quindi cambieranno ad andare a sera – un risultato elettorale che potrebbe sconvolgere anche gli equilibri interni alladi Salvini. LEGGI ANCHE >>>, quel trionfo costruito nei mesi più duri del Covid-19 che ...

chedisagio : In Veneto Lista Zaia 41,2% Lega 15,8% Matteo, dobbiamo parlare - you_trend : ?? #Veneto: se la lista #Zaia proseguisse con il 51,8% dei voti di lista (con l'80% dei voti totali che contiene un'… - il_pucciarelli : Qui Veneto, a parte la Lista Zaia che quasi triplica i voti della Lega, altre due curiosità: i 5 Stelle rischiano d… - Devabole : RT @you_trend: ?? #Veneto: se la lista #Zaia proseguisse con il 51,8% dei voti di lista (con l'80% dei voti totali che contiene un'indicazio… - ildongoli : RT @SerglocSergio: Guai in vista per Salvini? ?? Elezioni regionali #Veneto, proiezioni: trionfo di #Zaia con il 74%. E la lista del govern… -