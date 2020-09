Jordan Fisher star di Hello, Goodbye and Everything in Between (Di martedì 22 settembre 2020) L'attore Jordan Fisher sarà il protagonista del film Hello, Goodbye and Everything in Between, tratto dall'omonimo romanzo. Jordan Fisher sarà il protagonista del film Hello, Goodbye and Everything in Between, prodotto da ACE Entertainment, collaborando nuovamente con i produttori che hanno realizzato P.S. Ti Amo ancora. L'attore reciterà quindi nell'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo scritto da Jennifer E. Smith. Alle regia di Hello, Goodbye ci sarà Michael Lewen, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Amy Reed che ha lavorato su una bozza firmata da Ben York Jones. Jordan ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) L'attoresarà il protagonista del filmandin, tratto dall'omonimo romanzo.sarà il protagonista del filmandin, prodotto da ACE Entertainment, collaborando nuovamente con i produttori che hanno realizzato P.S. Ti Amo ancora. L'attore reciterà quindi nell'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo scritto da Jennifer E. Smith. Alle regia dici sarà Michael Lewen, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Amy Reed che ha lavorato su una bozza firmata da Ben York Jones....

