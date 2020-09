Il wc non sarà più quello di una volta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 settembre 2020) Velocizzare i tempi. Anche quelli della permanenza in bagno. Addio letture di quotidiani, fumetti (o altro), e addio “giretti” sui social standosene comodamente seduti sul wc. Perché il designer britannico Mahabir Gill ha introdotto un nuovo modello di water approvato dalla British Toilet Association. L’obiettivo èdi tagliare i tempi morti, anzi i tempi in bagno, in ufficio. Come? Con un sedile pendente di 13 gradi. In pratica, è impossibile sedercisi comodamente. Si chiama StandartToiler e alcune aziende britanniche, ora che dopo due anni dall’approvazione del modello è stato messo in commercio, vorrebbero già installarlo. God save the wc? L'articolo Il wc non sarà piùdi unaproviene da Il Fatto Quotidiano.