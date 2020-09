Ibra | se avessi avuto 20 anni stasera facevo 4 gol

(Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - "Seventinei avrei fatti quattro di gol non due ma per fortuna ho 39. Sono come Benjamin Button: sono nato vecchio, ma morirò giovane": così ...

Sport_Mediaset : #Milan, #Ibrahimovic: 'Se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due'. #MilanBologna #SportMediaset - ArmandaGelsomin : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Ibrahimovic: 'Se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due'. #MilanBologna #SportMediaset - _DanyOrchidea : «Sto bene, sto lavorando. Abbiamo vinto e potevo fare più gol, se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due»… - sportli26181512 : Milan, Ibra: 'Avessi avuto vent'anni avrei fatto altri due gol. Obiettivo? E' un segreto': Zlatan Ibrahimovic, atta… - GuardiolisteLe : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Ibrahimovic: 'Se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due'. #MilanBologna #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Ibra avessi

Il solito grande Ibrahimovic permette al Milan di battere il Bologna nel posticipo della 1° giornata di Serie A. Doppietta dello svedese e primi tre punti per i rossoneri Il Milan parte forte e costru ...Ibra non modesto, ma sicuramente è forte. Lo è ancora, a quasi 40 anni. «Se avessi avuto venti anni nei avrei fatti quattro di gol non due ma per fortuna ho 39 anni. Sono come Benjamin Button: sono na ...