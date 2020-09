Green Meteo, su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il pubblico dei ragazzi (Di lunedì 21 settembre 2020) Green Meteo: su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il pubblico dei ragazzi. Da venerdì 25 settembre, alle ore 18, sul canale 42, ci sarà 'Green Meteo'. Le previsioni del tempo per il ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020): su Railedelper ildei. Da venerdì 25 settembre, alle ore 18, sul canale 42, ci sarà ''. Ledelper il ...

Arrivano su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il pubblico dei ragazzi. Dal 25 settembre, alle 18, sul canale 42, ci sarà “Green Meteo”. Il programma, condotto da Riccardo Cresci, e ...

