Flamengo | sei giocatori positivi al Covid-19 | dopdomani c’è la Libertadores

(Di lunedì 21 settembre 2020) Vigilia agitata per ilin Copaa causa di nuovi casi dità al-19 tra i suoi. Il club brasiliano ha infatti annunciato che negli ultimi test in vista del match in programma tra due giorni contro gli ecuadoregni del Barcelona de Guayaquil sono risultatial coronavirus sei calciatori, tutti asintomatici, e già in quarantena.

