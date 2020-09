Fisco: Noi Rete Donne a commercialisti, 'nessuna donna a tavolo su riforma' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Labitalia) - "E' davvero sconfortante che, scorrendo i nomi dei componenti, non vi sia alcun nome femminile". La Rete femminile Noi Rete Donne, che si occupa da decenni di democrazia paritaria, ha scritto così al presidente dell'Ordine dei commercialisti, Massimo Miani, a proposito della nuova Commissione del Consiglio nazionale dei commercialisti sulla riforma fiscale, il cui gruppo di lavoro sarà coordinato dal direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani Carlo Cottarelli, e nella quale non siederà alcuna donna. "Le Donne professioniste costituiscono oggi circa 40mila degli Iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili e sono destinate a diventare un numero sempre ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Labitalia) - "E' davvero sconfortante che, scorrendo i nomi dei componenti, non vi sia alcun nome femminile". Lafemminile Noi, che si occupa da decenni di democrazia paritaria, ha scritto così al presidente dell'Ordine dei, Massimo Miani, a proposito della nuova Commissione del Consiglio nazionale deisullafiscale, il cui gruppo di lavoro sarà coordinato dal direttore dell'Osservatorio conti pubblici italiani Carlo Cottarelli, e nella quale non siederà alcuna. "Leprofessioniste costituiscono oggi circa 40mila degli Iscritti all'Ordine dei Dottorie degli Esperti Contabili e sono destinate a diventare un numero sempre ...

Supponiamo che un condominio si interessi al bonus 110 per i lavori. Tra i requisiti, come più volte visto, c’è il salto di due classi energetiche, valore che viene confermato da certificazione APE pr ...

Un quadro sulle prospettive dei settori lo fornisce anche il rapporto Sace sulle esportazioni, che vede criticità soprattutto nei settori dei beni intermedi (metallo, gomma, plastica) e di consumo: l’ ...

Fuori provincia - “La prossima riforma fiscale sarà frutto di un enorme lavoro che interesserà numerosi ambiti: scadenze e adempimenti, certo, ma anche Diritto tributario, Codice della crisi d’impresa ...

