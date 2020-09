Fifa 21, in arrivo la Demo (Di lunedì 21 settembre 2020) Già lo sappiamo che EA Sports quando si tratta della Demo di Fifa ama fare sorprese. Il rilascio della versione di prova del gioco non viene mai annunciato prima, ma di solito avviene entro 15 giorni dall’uscita sugli scaffali. Per questo è ipotizzabile che anche per Fifa 21 accada qualcosa a breve e il download della Demo potrebbe essere disponibile già martedì 22 settembre, o comunque entro la settimana. Unico dubbio è che EA Sports segua quanto fatto da Konami con Pes 2021 che quest’anno non ha presentato nessuna versione dimostrativo del gioco, anche perchè si tratta solo di un aggiornamento delle rose rispetto al game dello scorso anno. Dunque se non resta che aspettare ecco alcune delle possibili squadre presenti nella Demo: ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 settembre 2020) Già lo sappiamo che EA Sports quando si tratta delladiama fare sorprese. Il rilascio della versione di prova del gioco non viene mai annunciato prima, ma di solito avviene entro 15 giorni dall’uscita sugli scaffali. Per questo è ipotizzabile che anche per21 accada qualcosa a breve e il download dellapotrebbe essere disponibile già martedì 22 settembre, o comunque entro la settimana. Unico dubbio è che EA Sports segua quanto fatto da Konami con Pes 2021 che quest’anno non ha presentato nessuna versione dimostrativo del gioco, anche perchè si tratta solo di un aggiornamento delle rose rispetto al game dello scorso anno. Dunque se non resta che aspettare ecco alcune delle possibili squadre presenti nella: ...

Fifa, dopo la pandemia si segna un -14 miliardi di dollari

Fifa sta attraversando un periodo difficile che ha un costo ben preciso. Si tratta di 14 miliardi di dollari ovvero la cifra che il mondo calcistico ha perso dopo la pandemia. I 14 milioni di dollari ...

FIFA 2021, i migliori giocatori e le varie Edition in arrivo

Completiamo l’opera andando a vedere quali sono le varie edizioni che ci attendono quest’anno: EA Sports FIFA 21 Ultimate Edition?Disponibile per un periodo limitato – è possibile prenotare infatti FI ...

Chaltron's Cup, il Covid non ferma la storia

Anche in questo difficile anno la Chaltron’s Cup (avendo celebrato nella emblematica e tradizionale data del 1° aprile soltanto una disfida alla playstation nel quadro del torneo Fifa 2020) è arrivata ...

