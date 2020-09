Favore al Vaticano, Speranza nomina monsignor Paglia (Di lunedì 21 settembre 2020) Il settore dell’assistenza socio-sanitaria degli anziani è stato uno dei punti deboli durante la crisi pandemica, con migliaia di vittime tra i residenti delle Rsa e gli anziani a casa senza assistenza. Per riformare il settore il ministro Roberto Speranza ha istituito una commissione di saggi, affidandone la guida all’arcivescovo Vincenzo Paglia, Gran cancelliere del Pontificio istituto teologico per le scienze del matrimonio e della famiglia, presidente della Pontificia accademia per la vita e fondatore della Comunità di S. Egidio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) Il settore dell’assistenza socio-sanitaria degli anziani è stato uno dei punti deboli durante la crisi pandemica, con migliaia di vittime tra i residenti delle Rsa e gli anziani a casa senza assistenza. Per riformare il settore il ministro Robertoha istituito una commissione di saggi, affidandone la guida all’arcivescovo Vincenzo, Gran cancelliere del Pontificio istituto teologico per le scienze del matrimonio e della famiglia, presidente della Pontificia accademia per la vita e fondatore della Comunità di S. Egidio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

nonstop9981 : Bergoglio regala rosario all’assassino islamico di don Malgesini: “E’ stato sfortunato” - francienz146 : @Se23rex Quindi il Vaticano sta peccando? Fatelo dimettere per favore!!!!! - loredhana4 : RT @ClioBrx: @giudiiiiiiiii Qualcosina da raccontare, in Vaticano, c’è l’hanno... iniziando dall’accordo segreto con la Cina - giudiiiiiiiii : RT @ClioBrx: @giudiiiiiiiii Qualcosina da raccontare, in Vaticano, c’è l’hanno... iniziando dall’accordo segreto con la Cina - ClioBrx : @giudiiiiiiiii Qualcosina da raccontare, in Vaticano, c’è l’hanno... iniziando dall’accordo segreto con la Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Favore Vaticano Favore al Vaticano, Speranza nomina monsignor Paglia | il manifesto Il Manifesto Siluro di Pompeo contro il Vaticano. Il no degli Usa al dialogo con la Cina

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo silura l'accordo Cina-Vaticano a meno di due settimane dalla sua visita a San Pietro: se la Chiesa rinnova l'intesa mette a rischio la sua integrità morale ...

Papa: questo lavoro non è semplice, pregate per me

Città del Vaticano, 21 set. (askanews) – “Pregate per me, per favore: questo lavoro non è semplice!”. Così Papa Francesco si è accomiatato, in tedesco, dal Centro austriaco per l’autismo Sonnenschein, ...

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo silura l'accordo Cina-Vaticano a meno di due settimane dalla sua visita a San Pietro: se la Chiesa rinnova l'intesa mette a rischio la sua integrità morale ...Città del Vaticano, 21 set. (askanews) – “Pregate per me, per favore: questo lavoro non è semplice!”. Così Papa Francesco si è accomiatato, in tedesco, dal Centro austriaco per l’autismo Sonnenschein, ...