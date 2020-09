Exit Poll Regionali Campania: Vincenzo De Luca vince con 54-58 % (Di lunedì 21 settembre 2020) In base al primo Exit Poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle Regionali in Campania il governatore uscente vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.L’emergenza coronavirus sembra non aver Influito sul dato relativo all’affluenza alle urne in Campania. Alle 15, orario di chiusura dei seggi, hanno votato il 54,43% degli elettori per le Regionali. Elezioni Regionali: tutti i risultati Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) In base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, alleinil governatore uscenteDe(Centrosinistra) è dato a 54-58%. E’ seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.L’emergenza coronavirus sembra non aver Influito sul dato relativo all’affluenza alle urne in. Alle 15, orario di chiusura dei seggi, hanno votato il 54,43% degli elettori per le. Elezioni: tutti i risultati

Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - borghi_claudio : Mai guardare i sondaggi e mai guardare gli exit poll - borghi_claudio : Ma ancora qui a commentare gli exit poll state? - marco_morandi_ : RT @CesareSacchetti: Gli exit poll danno il Si al referendum al 60-64%. Tutto come previsto. Complimenti alla 'opposizione' per non aver av… - Phaelon2 : @RadioSavana Motore trainante un cazzo! Se gli exit poll sono confermati, domani mattina Zingaretti se lo inzuppa n… -