Ciarambino | “Battaglia falsata Ora Opa di De Luca su Napoli”

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "De Luca lancia una Opa su Napoli, sta usando questa vittoria per mettere le mani sulle prossime comunali". Così una spenta Valeria Ciarambino, candidata del Movimento 5 Stelle, pur di non commentare la disfatta dei pentastellanti in Campania, attacca il riconfermato Governatore, Vincenzo De Luca. Alla candidata del movimento più che il dato negativo delle urne, dove la Ciarambino si ferma attorno al 12%, sembra preoccupare di più la vittoria a mani basse del ex sindaco di Salerno. "Personalmente mi preoccupa – spiega Ciarambino -. Bisogna lavorare nell'interesse dei cittadini, non pensando alle prossime elezioni". Una tornata elettorale che, stando alle parole della candidata grillina, ...

C_Randieri : 5StelleAgropoli 'RT @val_ciarambino: Ieri in piazza eravamo davvero in tanti, ma batteva un unico grande cuore. Gra… - val_ciarambino : Ieri in piazza eravamo davvero in tanti, ma batteva un unico grande cuore. Grazie Campania, questa battaglia è per… - Patrizi75819760 : @maudibi70 @Raff_Napolitano @luigidimaio @PaolaTavernaM5S @AlfonsoBonafede @SPatuanelli @F_DUva @carlosibilia… - Kasparo52717249 : @He26096688 @luigidimaio @PaolaTavernaM5S @AlfonsoBonafede @SPatuanelli @F_DUva @carlosibilia @GiancarloCanc… - Yogaolic : @tgr_campania @TgrRai xche nn chiedere alla ciarambino che fine ha fatto la battaglia sulle assicurazioni eque ??????? -

