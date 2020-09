Calciomercato Juventus, Pellegrini via: Paratici ha già il sostituto (Di lunedì 21 settembre 2020) Ora che il campionato è iniziato e il mister Andrea Pirlo ha testato i giocatori a sua disposizione, il Calciomercato si fa un po’ più semplice per la Juventus. La partita di ieri sera in casa contro la Sampdoria ha infatti evidenziato quali siano i ruoli che necessitano di innesti in tempi brevi. Il già noto enigma dell’attaccante che manca sembrerebbe essere vicino a una risoluzione. Alvaro Morata, infatti, sarebbe pronto a sostenere le visite mediche già domani al JMedical. Né Dzeko né Suarez nei piani della Juventus. Ma neanche Luca Pellegrini, non convocato dall’allenatore bianconero per la prima partita di campionato. L’addio del difensore classe ’99 sembrerebbe questione di tempo, ma questo non spaventa la Juventus. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Ora che il campionato è iniziato e il mister Andrea Pirlo ha testato i giocatori a sua disposizione, ilsi fa un po’ più semplice per la. La partita di ieri sera in casa contro la Sampdoria ha infatti evidenziato quali siano i ruoli che necessitano di innesti in tempi brevi. Il già noto enigma dell’attaccante che manca sembrerebbe essere vicino a una risoluzione. Alvaro Morata, infatti, sarebbe pronto a sostenere le visite mediche già domani al JMedical. Né Dzeko né Suarez nei piani della. Ma neanche Luca, non convocato dall’allenatore bianconero per la prima partita di campionato. L’addio del difensore classe ’99 sembrerebbe questione di tempo, ma questo non spaventa la. LEGGI ...

