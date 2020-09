BCE, Lagarde: “Debiti vanno ripagati. Cancellazione vietata da Trattati Ue” (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – “Chiedere alla Bce di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare i Trattati europei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i debiti vanno ripagati”. È quanto ha precisato la presidente della Bce, Christine Lagarde, durante un’audizione congiunta per teleconferenza con le Camere dei deputati di Francia e Germania, in merito alle richieste di Cancellazione dei debiti pubblici detenuti della Bce, tramite l’accumulo di titoli di Stato. “È chiaro che oggi interveniamo su tutta la curva e compriamo anche obbligazioni che maturano a 30 anni“, ha sottolineato Lagarde. Un punto determinante dal momento che in più occasioni la Bce ha assicurato di tenere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – “Chiedere alla Bce di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare ieuropei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i debiti”. È quanto ha precisato la presidente della Bce, Christine, durante un’audizione congiunta per teleconferenza con le Camere dei deputati di Francia e Germania, in merito alle richieste didei debiti pubblici detenuti della Bce, tramite l’accumulo di titoli di Stato. “È chiaro che oggi interveniamo su tutta la curva e compriamo anche obbligazioni che maturano a 30 anni“, ha sottolineato. Un punto determinante dal momento che in più occasioni la Bce ha assicurato di tenere ...

