#21/9/2020 Ippicanews (Di lunedì 21 settembre 2020) IERI A MILANO - UAE President Cup , gruppo 2, 50.600 euro , purosangue arabi, m. 2000 p.m.,: 1. Jaazmah Athbah, G. Mosse,, 2. Flying High, 3. Shadwan Al Khalkediah, 4. Mehdaaf Athbah. Distacchi: 1/2 - ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) IERI A MILANO - UAE President Cup , gruppo 2, 50.600 euro , purosangue arabi, m. 2000 p.m.,: 1. Jaazmah Athbah, G. Mosse,, 2. Flying High, 3. Shadwan Al Khalkediah, 4. Mehdaaf Athbah. Distacchi: 1/2 - ...

Ultime Notizie dalla rete : #21 2020 Pogacar: vince la tappa e toglie la maglia gialla a Roglic

Giornata storica per la Grand Boucle con lo sloveno che vince la cronometro e arriverà a Parigi da trionfatore, beffando il connazionale: «Ero venuto per partecipare, ho addirittura vinto» Strepitoso ...

Zingaretti in trincea si gioca il futuro da leader

Il segretario Pd sceglie di chiudere la campagna elettorale a Macerata. In caso di vittoria potrebbe lasciare la guida del Lazio per il governo Alle nove della sera, mentre la “movida” di Macerata sco ...

Usa: Corte Suprema, senatore Alexander pronto ad appoggiare la nomina di Trump

New York, 21 set 05:56 - (Agenzia Nova) - Il senatore repubblicano del Tennessee Lamar Alexander ha confermato ieri, 20 settembre, il proprio appoggio alla nomina di un nuovo giudice della Corte Supre ...

