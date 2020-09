Vaia (Spallanzani): “Aumentano pazienti ricoverati, fare più test” (Di domenica 20 settembre 2020) Il bollettino odierno dell’Inmi Spallanzani di Roma registra 99 pazienti positivi ricoverati “un lieve incremento dei ricoveri fuori dalla terapia intensiva e anche in terapia intensiva dove l’età media è arrivata a 54 anni”. E’ il commento di Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani. “Sbaglia chi dice che non bisogna spendere soldi per fare i test. In questo momento bisogna investire nei test”, avverte Vaia. “Dei 12 pazienti attualmente in terapia intensiva 10 sono stranieri: tre bengalesi, quattro peruviani, un iracheno, un nigeriano e un ucraino – precisa – Solo due, quindi, sono italiani. Come comorbidità prevalgono l’obesità e ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) Il bollettino odierno dell’Inmidi Roma registra 99positivi“un lieve incremento dei ricoveri fuori dalla terapia intensiva e anche in terapia intensiva dove l’età media è arrivata a 54 anni”. E’ il commento di Francesco, direttore sanitario dello. “Sbaglia chi dice che non bisogna spendere soldi peri test. In questo momento bisogna investire nei test”, avverte. “Dei 12attualmente in terapia intensiva 10 sono stranieri: tre bengalesi, quattro peruviani, un iracheno, un nigeriano e un ucraino – precisa – Solo due, quindi, sono italiani. Come comorbidità prevalgono l’obesità e ...

L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma ha diffuso oggi il consueto bollettino odierno sulla situazione della pandemia di COVID-19 nella struttura, confermando di fa ...

