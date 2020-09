Tottenham, Son: “Incredibile segnare quattro gol, merito di Kane” (Di domenica 20 settembre 2020) Il Tottenham ha vinto e convinto contro il Southampton, travolgendo gli avversari con un pirotecnico 5-2. Il protagonista assoluto dell’incontro è stato Heung-Min Son, autore di ben 4 reti, tutte propiziate da preziosi assistenze di Harry Kane, quest’ultimo fautore dell’ultima realizzazione. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante sudcoreano, rilasciate nel post-match: “È incredibile segnare quattro gol in Premier League. Ovviamente senza i compagni di squadra e gli assist di Harry Kane, non avrei segnato così tanti gol. Tre punti sono la cosa più importante. Sono contento di segnare quattro gol ma più contento della vittoria. Sono molto felice che Harry Kane poi abbia segnato, meritava il gol“. Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Ilha vinto e convinto contro il Southampton, travolgendo gli avversari con un pirotecnico 5-2. Il protagonista assoluto dell’incontro è stato Heung-Min Son, autore di ben 4 reti, tutte propiziate da preziosi assistenze di Harry Kane, quest’ultimo fautore dell’ultima realizzazione. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante sudcoreano, rilasciate nel post-match: “È incredibilegol in Premier League. Ovviamente senza i compagni di squadra e gli assist di Harry Kane, non avrei segnato così tanti gol. Tre punti sono la cosa più importante. Sono contento digol ma più contento della vittoria. Sono molto felice che Harry Kane poi abbia segnato, meritava il gol“.

sportface2016 : #Tottenham, le parole di #Son dopo aver siglato quattro reti contro il #Southampton - AleSalvi12 : RT @gippu1: Intanto in Southampton-Tottenham @hm_sin7 Heung-Min Son diventa il primo calciatore asiatico a segnare 4 gol in una sola partit… - gaticademia : RT @gippu1: Intanto in Southampton-Tottenham @hm_sin7 Heung-Min Son diventa il primo calciatore asiatico a segnare 4 gol in una sola partit… - Oreopoptartman : RT @gippu1: Intanto in Southampton-Tottenham @hm_sin7 Heung-Min Son diventa il primo calciatore asiatico a segnare 4 gol in una sola partit… - Sport_Mediaset : #PremierLeague: poker di #Son e il #Tottenham ribalta 5-2 il Southampton. #SportMediaset -