Napoli, Gattuso: “Nel calcio per vincere bisogna correre” (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParma – “Non bisogna andare dietro ai numeri, nel calcio per vincere bisogna correre, non basta avere solo la qualità. Dobbiamo migliorare sulle seconde palle. Sapevamo che Osimhen in questo momento ha una marcia in più”. Così Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria contro il Parma ai microfoni di Dazn. “La qualità mi piace però devo dare anche equilibrio alla squadra. Penso che loro a un certo punto erano cotti e siamo stati bravi a sfruttare il lavoro che gli abbiamo fatto fare in fase di non possesso. Negli ultimi sette otto minuti abbiamo commesso qualche leggerezza e noi dobbiamo migliorare in questi particolari e non regalare nulla senza correre il rischio di riaprire ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParma – “Nonandare dietro ai numeri, nelpercorrere, non basta avere solo la qualità. Dobbiamo migliorare sulle seconde palle. Sapevamo che Osimhen in questo momento ha una marcia in più”. Così Rino, allenatore del, ha commentato la vittoria contro il Parma ai microfoni di Dazn. “La qualità mi piace però devo dare anche equilibrio alla squadra. Penso che loro a un certo punto erano cotti e siamo stati bravi a sfruttare il lavoro che gli abbiamo fatto fare in fase di non possesso. Negli ultimi sette otto minuti abbiamo commesso qualche leggerezza e noi dobbiamo migliorare in questi particolari e non regalare nulla senza correre il rischio di riaprire ...

PIERPARDO : Ottimo impatto di #Osimhen. Interessante il #Napoli iperoffensivo. Non so se sarà il modulo di partenza ma può dive… - DiMarzio : Futuro #Milik e #Koulibaly, le parole di #Gattuso - sportli26181512 : #Interviste Gattuso a DAZN: “Alla squadra serve equilibro, non siamo ancora pronti. Osimhen valore aggiunto”: Gattu… - sportface2016 : #ParmaNapoli, #Gattuso: '#Osimhen? serve equilibrio, scelte oggi sono state giuste' - veniovanni : RT @napolista: Osimhen accende la luce, Gattuso passa al 4-4-2 e il Napoli vince 2-0 a Parma Il nigeriano entra e scombussola la partita.… -