Napoli, Gattuso: «C'è bisogno di equilibrio. Osimhen più forte di quanto dimostrato»

Gennaro Gattuso ha parlato al termine della partita contro il Parma. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Parma vinta 2-0.

equilibrio – «Quello che conta sono i principi di gioco. Per giocare a calcio bisogna correre e avere qualità, quest'ultima da sola non basta. La squadra ha bisogno di equilibrio. Dobbiamo migliorare sulle seconde palle. Negli ultimi minuti abbiamo mollato un po'. Non possiamo permetterci di regalare nulla agli avversariVoglio vedere una squadra ben organizzata abituata a pensare partita dopo partita. Dobbiamo lavorare con serenità e grande impegno».

Osimhen – «Victor è un ragazzo ...

