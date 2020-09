Marotta: «Riapertura stadi? Bel segnale del Governo ma la capienza deve crescere» (Di domenica 20 settembre 2020) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato sulle pagine de La Stampa della Riapertura degli stadi Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato sulle pagine de La Stampa del tema Riapertura stadi. Le sue parole. Governo – «Sì, è un ottimo segnale. Lo salutiamo con grande senso di responsabilità. Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute all’interno degli stadi. Abbiamo già dimostrato di riuscire a mettere in pratica protocolli efficaci». AUMENTARE LA capienza – «Questo è un buon inizio. Capiamo la prudenza del Governo di fronte ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 settembre 2020) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato sulle pagine de La Stampa delladegliBeppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato sulle pagine de La Stampa del tema. Le sue parole.– «Sì, è un ottimo. Lo salutiamo con grande senso di responsabilità. Le società saranno sicuramente in grado di garantire la sicurezza e la tutela della salute all’interno degli. Abbiamo già dimostrato di riuscire a mettere in pratica protocolli efficaci». AUMENTARE LA– «Questo è un buon inizio. Capiamo la prudenza deldi fronte ...

