Insulti in Rete alla deputata Lucia Annibali: denunciato (Di domenica 20 settembre 2020) A febbraio aveva pesantemente insultato Lucia Annibali, deputata di Italia Viva, postando su Facebook attraverso un falso profilo un messaggio che esaltava il gesto di Luca Varani, che nel 2013 l'ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 settembre 2020) A febbraio aveva pesantemente insultatodi Italia Viva, postando su Facebook attraverso un falso profilo un messaggio che esaltava il gesto di Luca Varani, che nel 2013 l'ha ...

MediasetTgcom24 : Insulti in Rete alla deputata Lucia Annibali: denunciato - Partenopeo78 : Visto che in @sscnapoli Vs #Roma, @arekmilik9 non si presenterà per infortunio,vorrei ricordare ai detrattori tifos… - PusJordan : @freezone45 @Bettabetta59 @karimamoual È in tv perché la ricoprite d'insulti dato che è donna estraniera, ed è ques… - EnricoLeoni6 : @renatz12 @lefrasidiosho @AndreaScanzi 2) Ti cambia la vita in meglio insultare? Ti senti più figo? Io sono tanto c… - EnricoLeoni6 : @renatz12 @lefrasidiosho @AndreaScanzi 1) Ma in faccia solo dietro uno smartphone però. Perché sono pronto a scomme… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti Rete Insulti in Rete alla deputata Lucia Annibali: denunciato TGCOM Insulti in Rete alla deputata Lucia Annibali: denunciato

A febbraio aveva pesantemente insultato Lucia Annibali, deputata di Italia Viva, postando su Facebook attraverso un falso profilo un messaggio che esaltava il gesto di Luca Varani, che nel 2013 l'ha s ...

Insulti choc a Lucia Annibali, denunciato l'autore

E' stato identificato e denunciato dalla polizia postale l'autore degli insulti choc alla deputata Lucia Annibali. Lo scorso mese di febbraio, in seguito alla proposta di un emendamento al cosiddetto ...

Willy Monteiro, è un 23enne che vive a Treviso l’autore degli insulti sul web: denunciato

Uno studente 23enne di informatica, esperto conoscitore della rete e dei social. Ecco chi è il fantomatico «Manlio Germano», autore del post razzista pubblicato su un falso profilo Facebook e nel qual ...

A febbraio aveva pesantemente insultato Lucia Annibali, deputata di Italia Viva, postando su Facebook attraverso un falso profilo un messaggio che esaltava il gesto di Luca Varani, che nel 2013 l'ha s ...E' stato identificato e denunciato dalla polizia postale l'autore degli insulti choc alla deputata Lucia Annibali. Lo scorso mese di febbraio, in seguito alla proposta di un emendamento al cosiddetto ...Uno studente 23enne di informatica, esperto conoscitore della rete e dei social. Ecco chi è il fantomatico «Manlio Germano», autore del post razzista pubblicato su un falso profilo Facebook e nel qual ...