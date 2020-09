Gattuso a Sky: "Ci manca intensità, era preparata su due moduli. Koulibaly? Se rimane sono contento, su Osimhen e Lozano..." (Di domenica 20 settembre 2020) Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky Sport, per commentare la vittoria conquistata a Parma: "Bisogna fare complimenti a tutta la squadra, il primo tempo abbiamo palleggiato ma c'è stato poco attacco alla linea dei loro quattro ... Leggi su tuttonapoli (Di domenica 20 settembre 2020) Rinoha parlato ai microfoni di Sky Sport, per commentare la vittoria conquistata a Parma: "Bisogna fare complimenti a tutta la squadra, il primo tempo abbiamo palleggiato ma c'è stato poco attacco alla linea dei loro quattro ...

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gattuso a SKY: ”Koulibaly? Se dovesse rimanere sarei conten… - napolista : Gattuso: «Koulibaly? Sappiamo che per le società i numeri (i bilanci) sono importanti» A Sky: «Se resta, me lo ten… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #Gattuso a Sky: «Se #Koulibaly rimane me lo tengo stretto e sono contento» «Sono antico anche se ho 42 anni, mi piacciono i… - 100x100Napoli : #Parma #Napoli il commento degli azzurri - tuttonapoli : Gattuso a Sky: 'Ci manca intensità, gara preparata su due moduli. Koulibaly? Se rimane sono contento, su Osimhen e… -