Flash | il merchandise con il Batman di Michael Keaton è già disponibile

Leggi su movieplayer

(Di domenica 20 settembre 2020) Il film diarriverà solo nel 2022, ma ilcon ildiassieme all'eroe interpretato da Ezra Miller è già online. Ormai non è più un segreto: il film diriporterànei panni di, e in giro c'è già delufficiale con i due eroi insieme sul campo di battaglia. Si vociferava già da tempo, ma il mese scorso è stato annunciato con una mossa a sorpresa - programmata per distrarre il pubblico dalle sue accuse contro Warner Bros. secondo Ray Fisher - il ritorno di Ben Affleck enei panni dei rispettiviper il film ...