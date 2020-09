Coronavirus, in Lombardia 211 nuovi contagi e 5 morti (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Sono 211 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (di cui 25 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Rispetto a 24 ore fa si sono registrati inoltre 5 decessi, facendo salire a 16.922 il totale complessivo dei morti dall'inizio dell'epidemia. In aumento anche il numero di tamponi effettuati: sono 14.926, per un totale di 1.943.336. Crescono i pazienti guariti/dimessi: sono 134, per un totale di 78.829, di cui 1.464 dimessi e 77.365 guariti. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 38 (+2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (-7). Sono 81 i nuovi positivi al Coronavirus nella provincia di Milano, di cui 46 a Milano città. Quanto alle ... Leggi su iltempo (Di domenica 20 settembre 2020) Milano, 20 set. (Adnkronos) - Sono 211 ipositivi alin(di cui 25 'debolmente positivi' e 10 a seguito di test sierologico). E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. Rispetto a 24 ore fa si sono registrati inoltre 5 decessi, facendo salire a 16.922 il totale complessivo deidall'inizio dell'epidemia. In aumento anche il numero di tamponi effettuati: sono 14.926, per un totale di 1.943.336. Crescono i pazienti guariti/dimessi: sono 134, per un totale di 78.829, di cui 1.464 dimessi e 77.365 guariti. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 38 (+2), mentre diminuiscono i ricoverati non in terapia intensiva: 264 (-7). Sono 81 ipositivi alnella provincia di Milano, di cui 46 a Milano città. Quanto alle ...

