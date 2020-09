Calciomercato Juve, Pellegrini non convocato: andrà via (Di domenica 20 settembre 2020) Luca Pellegrini non prenderà parte a Juve-Samp, Pirlo non l'ha convocato. L'ex terzino di Cagliari e Roma avrebbe giocato dall'inizio a causa dell'infortunio di Alex Sandro, ma è rimasto a casa. Al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 settembre 2020) Lucanon prenderà parte a-Samp, Pirlo non l'ha. L'ex terzino di Cagliari e Roma avrebbe giocato dall'inizio a causa dell'infortunio di Alex Sandro, ma è rimasto a casa. Al ...

DiMarzio : #Milik-#Napoli, manca l'accordo: la Roma aspetta, #Dzeko-#Juve in stand by - Gazzetta_it : La telefonata: #Paratici 'libera' #Suarez. Niente #Juve, dove va il #Pistolero? - tuttosport : ?? Avanti per #Kean come vice #Dzeko: blitz di #Raiola nella sede della #Juve ?? - cmdotcom : #Juve, #Pellegrini non convocato: il Genoa stringe, summit con #Raiola - Aisaacvangc : RT @tuttosport: #Dzeko-#Juve, la moglie #Amra su Instagram: 'Daje #Roma' ???? -