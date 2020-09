“Ben oltre il 50 per cento”. Allarme in Sicilia: quanti contagi tra senza tetto e migranti (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo i 1.638 di ieri, torna a scendere sensibilmente la curva dei contagi, che rimane sostanzialmente stabile: secondo il bollettino di domenica 20 settembre rilasciato dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.587 nuovi casi a fronte di 15 morti e 635 guariti su 83.428 tamponi analizzati. Gli attualmente positivi salgono a 44.098, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (41.511). Dopo tante settimane di aumento costante, scendono i numeri ospedalieri: sono -15 i ricoverati con sintomi (2.365 in totale), mentre sono +7 quelli in terapia intensiva (222). Per quanto riguarda le singole regioni, è Allarme in Sicilia dove su 116 nuovi casi 66 sono riconducibili alle strutture della comunità “Biagio Conte” di Palermo: si tratta quindi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 settembre 2020) Dopo i 1.638 di ieri, torna a scendere sensibilmente la curva dei, che rimane sostanzialmente stabile: secondo il bollettino di domenica 20 settembre rilasciato dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.587 nuovi casi a fronte di 15 morti e 635 guariti su 83.428 tamponi analizzati. Gli attualmente positivi salgono a 44.098, ma la stragrande maggioranza è asintomatica e in isolamento domiciliare (41.511). Dopo tante settimane di aumento costante, scendono i numeri ospedalieri: sono -15 i ricoverati con sintomi (2.365 in totale), mentre sono +7 quelli in terapia intensiva (222). Per quanto riguarda le singole regioni, èindove su 116 nuovi casi 66 sono riconducibili alle strutture della comunità “Biagio Conte” di Palermo: si tratta quindi di ...

