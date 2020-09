(Di domenica 20 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 20 SET - Intervenuti nella notte in un palazzo a Roma per la segnalazione di persone sospette, due cararabinieri hanno tentato di bloccare uno sconosciuto nel cortile, ma uno è stato ...

Agenzia_Ansa : Aggredisce due #carabinieri, uno spara e lo uccide. E' accaduto nella notte a #Roma, nei pressi dell' #Eur. L'uomo,… - SkyTG24 : #Roma, aggredisce due carabinieri: uno spara e lo uccide - analista1972 : Aggredisce due carabinieri in un palazzo a Roma e viene ucciso. Un militare ferito - LuciaLaVita1 : RT @Agenzia_Ansa: #Roma, uomo ucciso dai #carabinieri: è un 56enne con precedenti. Si cerca il complice fuggito. Non è grave il militare fe… - iconanews : Aggredisce due Cc, uno spara e lo uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce due

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Intervenuti nella notte in un palazzo a Roma per la segnalazione di persone sospette, due cararabinieri hanno tentato di bloccare uno sconosciuto nel cortile, ma uno è stato co ...“Aggrediti perché gay. In dieci si sono accaniti contro due ragazzi”. E’ accaduto a Napoli, in piazza Bellini, nel centro storico della città, secondo quanto riferisce Gay center. “Nella serata di ier ...(ANSA) - VENEZIA, 20 SET - Due giovani sono stati aggrediti e insultati a Padova per essersi dati un bacio mentre percorrevano, mano nella mano, il centro di Padova: un amico che ha tentato di difende ...