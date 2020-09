Vietato criticare, rimosso il post dei grillini eletti in Municipio VII: denunciava 'golpe e bavagli' nel M5s (Di sabato 19 settembre 2020) Nel M5s Vietato lodare il Municipio della 'traditrice' Lozzi: il blog rimuove la mini differenziata del Tuscolano 10 agosto 2020 'Non è merito della sindaca Raggi l'abbattimento delle villette dei ... Leggi su romatoday (Di sabato 19 settembre 2020) Nel M5slodare ildella 'traditrice' Lozzi: il blog rimuove la mini differenziata del Tuscolano 10 agosto 2020 'Non è merito della sindaca Raggi l'abbattimento delle villette dei ...

Erano servite tre pagine al capogruppo del Movimento Cinque Stelle per spiegare perché, il partito lanciato da Beppe Grillo, avesse preso una piega “leaderistica” e per questo esecrabile”. La censura ...

"Al Tg1 è vietato criticare i 5 stelle"

Il referendum accende gli animi e gli schermi. Protagonisti il fronte del No e il Tg1. La denuncia del senatore Andrea Cangini (foto), animatore del comitato del No al referendum: "Essere censurati – ...

Ora il Fatto arruola i sociologi per psicoanalizzare chi odia i grillini

Se criticate il governo giallorosso siete degli idioti. Lo sapevate? La sinistra è convinta della poca intelligenza degli elettori del centrodestra, e questa non è certamente una novità. Per caso è vi ...

