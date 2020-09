Trovata senza vita donna andata a funghi (Di domenica 20 settembre 2020) È stata Trovata senza vita Rita Garibaldi, la settantaseienne di Ovasta le cui ricerche erano scattate alle 12,50 nei boschi sopra il suo paese. Dopo circa un’ora è stata avvistataa la sporta in cui aveva raccolto i funghi e poco dopo lei, oltre il ciglio di un dirupo, La donna è ruzzolata per una quarantina di metri verso il fondo del Rio Iesola, nel canale incassato tra rocce scoscese. Per recuperare la salma i tecnici si sono calati sul.fondo del dirupo, l’hanno sistemata nella barella e hanno effettuato altre calate per un centinaio di metri per raggiungere una strada sottostante. L’intervento si è chiuso alle 15.45. Hanno collaborato alle ricerche le squadre di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Leggi su udine20 (Di domenica 20 settembre 2020) È stataRita Garibaldi, la settantaseienne di Ovasta le cui ricerche erano scattate alle 12,50 nei boschi sopra il suo paese. Dopo circa un’ora è stata avvistataa la sporta in cui aveva raccolto ie poco dopo lei, oltre il ciglio di un dirupo, Laè ruzzolata per una quarantina di metri verso il fondo del Rio Iesola, nel canale incassato tra rocce scoscese. Per recuperare la salma i tecnici si sono calati sul.fondo del dirupo, l’hanno sistemata nella barella e hanno effettuato altre calate per un centinaio di metri per raggiungere una strada sottostante. L’intervento si è chiuso alle 15.45. Hanno collaborato alle ricerche le squadre di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

