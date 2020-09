Rita Dalla Chiesa | il dramma vissuto in passato | “l’ho capito a mie spese che…”

Leggi su controcopertina

(Di sabato 19 settembre 2020) Le confessioni disugli uomini : “L’hoa mie…“ ecco cosa pensa la conduttrice della tv La conduttrice tv e giornalistaè sempre stata molto amata dagli italiani. Infatti, i programmi nei quali è stata conduttrice come Forum, Italia si o La posta del Cuore, ha avuto un gran riscontro di apprezzamenti e di affetto dal pubblico a casa. È stata in molte occasioni al centro di sfoghi nei salotti della televisione italiana. Sfoghi, per lo più inerenti alla uccisione per manomafia del padre : il generale Carlo Alberto. Gli anni cupi e gli anni di piombo, dice la conduttrice hanno ...