Probabile formazione Fiorentina – Bonaventura dall’inizio e Borja dalla panchina? (Di sabato 19 settembre 2020) La Fiorentina si appresta ad affrontare il Torino alle ore 18:00 per la gara inaugurale della Serie A 2020/2021 e il tecnico Beppe Iachini si porta dietro solo qualche piccolo dubbio per quanto riguarda la formazione iniziale. I convocati Nella lista dei convocati per l’inizio della stagione si notano le assenze di Amrabat squalificato e Pulgar ancora fermo dopo essere stato colpito dal Covid-19, mentre sono presenti i nuovi acquisti Bonaventura e Borja Valero. Questi tutti i convocati: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Igor, Illanes, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti: Bonaventura, Borja Valero, Castrovilli, Chiesa, Duncan, Montiel, Saponara. Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. I ballottaggi di Iachini Sono ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) Lasi appresta ad affrontare il Torino alle ore 18:00 per la gara inaugurale della Serie A 2020/2021 e il tecnico Beppe Iachini si porta dietro solo qualche piccolo dubbio per quanto riguarda lainiziale. I convocati Nella lista dei convocati per l’inizio della stagione si notano le assenze di Amrabat squalificato e Pulgar ancora fermo dopo essere stato colpito dal Covid-19, mentre sono presenti i nuovi acquistiValero. Questi tutti i convocati: Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano. Difensori: Caceres, Ceccherini, Igor, Illanes, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti. Centrocampisti:Valero, Castrovilli, Chiesa, Duncan, Montiel, Saponara. Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. I ballottaggi di Iachini Sono ...

