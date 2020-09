FirenzePost : Pisa: 26enne morto e quattro feriti nello scontro fra due auto -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa 26enne

PisaToday

(ANSA) - PISA, 19 SET - Un giovane è morto la scorsa notte in un incidente stradale che ha coinvolto due automobili a San Piero a Grado (Pisa), all'altezza dello svincolo della Sgc dove sono in corso ...Questa notte un incidente a San Piero a Grado a Pisa ha provocato la morte di un 26enne. Due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo per la Fi-Pi-Li. Alle ore una sono intervenute la Croce Ro ...Gli atti dell’indagine (si parla di circa 15mila pagine) dell’inchiesta pisana sulla morte di Emanuele Scieri, sono stati prodotti dai difensori di parte civile (gli avvocati Alessandra Furnari e Luig ...