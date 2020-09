Piemonte riapre stadi | verso Juve-Samp con tifosi

(Di sabato 19 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 19 SET - Da domani anche in, come previsto dal Governo, sarà possibile tornare a giocare il Campionato di Serie A di calcio in presenza di pubblico. Lo comunica il presidente ...

Da domani anche in Piemonte, come previsto dal Governo, sarà possibile tornare a giocare il Campionato di Serie A di calcio in presenza di pubblico. Lo comunica il presidente della Regione, Alberto Ci ...In Piemonte, come previsto dal Governo, da domani sarà possibile tornare a giocare il Campionato di Serie A di calcio in presenza di pubblico. Lo comunica il Presidente della Regione che a tale propos ...Solo in serata la matassa è stata dipanata. Domani – domenica 20 settembre – alle 15 i campi saranno a porte chiuse per le partite di coppa dall’Eccellenza alla Terza categoria: riguarda infatti solo ...