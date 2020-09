'Picchiamolo, è uno stupratore': ma non era vero e lui è finito in ospedale (Di sabato 19 settembre 2020) Filippo, un 15enne di Firenze, la sera di Ferragosto è stato aggredito sul pontile di Marina di Pietrasanta, in Versilia , da un gruppo di ragazzi che non conosceva. Il Corriere della Sera racconta ... Leggi su today (Di sabato 19 settembre 2020) Filippo, un 15enne di Firenze, la sera di Ferragosto; stato aggredito sul pontile di Marina di Pietrasanta, in Versilia , da un gruppo di ragazzi che non conosceva. Il Corriere della Sera racconta ...

Today_it : 'Picchiamolo, è uno stupratore': ma non era vero e lui è finito in ospedale - 3silverspoon3 : oh raga ma che cazzo dice @ChedeaLuca da ammazzare di botte. livello di fra: 0 picchiamolo cazzo - kyranIockwood : @yveswinchester picchiamolo io voglio le foto così -

Ultime Notizie dalla rete : Picchiamolo è "Picchiamolo, è uno stupratore": ma non era vero e lui è finito in ospedale Today.it "Picchiamolo, è uno stupratore": ma non era vero e lui è finito in ospedale

"Mi sono alzato per tre volte — ha detto Filippo al quotidiano — e per tre volte mi hanno gettato a terra colpendomi con pugni e calci. Sembravano impazziti, colpivano e ridevano. Stavo per svenire qu ...

"Mi sono alzato per tre volte — ha detto Filippo al quotidiano — e per tre volte mi hanno gettato a terra colpendomi con pugni e calci. Sembravano impazziti, colpivano e ridevano. Stavo per svenire qu ...