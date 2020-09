Guida Tv domenica 20 settembre 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Guida Tv domenica 20 settembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv domenica 20 settembre Rai 1ore 20:30 Soliti Ignoti – Il ritorno Speciale Vipore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 10×07 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×20 1a Tv ore 22:40 La domenica Sportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore 21:30 PresadirettaRipartenza verde ore 23:40 Tg3R + Mondo Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr. House 8 ore 20:40 CSI 11ore 21:30 La MummiaTom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell’omonima pellicola del 1932. Il risveglio della mummia della principessa Ahmanet. ore 23:50 Pressing ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 19 settembre 2020)Tv20Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv20Rai 1ore 20:30 Soliti Ignoti – Il ritorno Speciale Vipore 23:40 Speciale Tg1 Rai 2ore 20:30 Tg2ore 21:05 Hawaii Five-0 10×07 1a Tvore 21:50 NCIS New Orleans 5×20 1a Tv ore 22:40 LaSportiva Rai 3ore 20:30 Sapiens – Un solo pianetaore 21:30 PresadirettaRipartenza verde ore 23:40 Tg3R + Mondo Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint – Showore 21:30 Live Non è la D’Urso ore 1:20 Tg5 Italia 1ore 19:00 Dr. House 8 ore 20:40 CSI 11ore 21:30 La MummiaTom Cruise e Russell Crowe nello spettacolare reboot dell’omonima pellicola del 1932. Il risveglio della mummia della principessa Ahmanet. ore 23:50 Pressing ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida domenica Guida al voto per le elezioni e il referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 ilmediano.com Krause e figli saranno al Tardini per l’esordio contro il Napoli

Domenica al Tardini, in occasione dell’esordio del Parma contro il Napoli di Gattuso, ci sarà la famiglia Krause al completo (è già in città da almeno un paio di giorni). Il padre Kyle e i figli Tanne ...

Elezioni 2020: regionali e referendum in Campania, nuovi sindaci in 21 comuni, la guida al voto

Domenica e lunedì, tutti alle urne, per eleggere il nuovo presidente della Campania e per il rinnovo del consiglio regionale. Ma anche per esprimere la propria preferenza per il referendum costituzion ...

Probabili Formazioni Serie A 2020/21: la guida alla 1ª giornata

Probabili formazioni Serie A 2020/21: ecco come scenderanno in campo le venti squadre per la prima giornata di campionato La Serie A 2020/21 inizierà sabato 19 settembre 2020 e si concluderà domenica ...

