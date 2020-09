Finale Western Conference: gara 1 va ai Los Angeles Lakers (Di sabato 19 settembre 2020) Nel primo appuntamento per le finali ad Ovest, i Los Angeles Lakers di LeBron James e compagni vincono e convincono contro i Denver Nuggets. Super Anthony Davis Super prestazione per Anthony Davis che realizza una doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi tirando col 57% dal campo. Doppia doppia anche per LeBron James che realizza solo 15 punti ma fornisce ben 12 assist per i suoi compagni. Buona anche la prestazione di Caldwell-Pope che ne mette 18 di punti col 60% dal campo. Per i Denver Nuggets ci sono i 42 punti della coppia Jokic-Murray, ma sono solo loro a tenere a galla Denver sino all’ultimo quarto. Ancora una buona prestazione del rookie Micheal Porter Jr che realizza una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi dimostrando di poter essere il terzo violino dei Nuggets in questa serie. Finisce 126 a 114 per i Los ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Nel primo appuntamento per le finali ad Ovest, i Losdi LeBron James e compagni vincono e convincono contro i Denver Nuggets. Super Anthony Davis Super prestazione per Anthony Davis che realizza una doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi tirando col 57% dal campo. Doppia doppia anche per LeBron James che realizza solo 15 punti ma fornisce ben 12 assist per i suoi compagni. Buona anche la prestazione di Caldwell-Pope che ne mette 18 di punti col 60% dal campo. Per i Denver Nuggets ci sono i 42 punti della coppia Jokic-Murray, ma sono solo loro a tenere a galla Denver sino all’ultimo quarto. Ancora una buona prestazione del rookie Micheal Porter Jr che realizza una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi dimostrando di poter essere il terzo violino dei Nuggets in questa serie. Finisce 126 a 114 per i Los ...

