È morta a 87 anni Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, e di certo la più nota. Ginsburg, come ha spiegato la Corte stessa, è morta nella notte di venerdì per un tumore al pancreas nella sua casa di Washington. «Il nostro paese ha perso una giurista di grandezza storica», ha detto, parlando di lei, John Roberts, il giudice capo della Corte Suprema degli Stati Uniti.

francescocosta : Mentre stavo scrivendo la newsletter, stanotte, è arrivata una notizia enorme che sconvolge – per l'ennesima volta… - eziomauro : Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema - ilpost : È morta Ruth Bader Ginsburg - notizieoggi24 : Usa, morta Ruth Bader Ginsburg, giudice icona liberal della Corte Suprema #USA - silvianalon : RT @fedebassano: l’ho letta solo ora questa notizia... e mi ha colpita... voi, se vi capita, guardate “una giusta causa”... un film che ne… -

AGI - Giudice liberal e icona pop. Ruth Bader Ginsburg, seconda donna della storia americana a far parte del massimo organo giudiziario (dopo Sandra Day O'Connor) è morta all'età di 87 anni, per compl ...Era la più anziana Giudice della Corte Suprema, molto nota e rispettata: si sta già parlando dei tempi con cui potrebbe essere sostituita È morta a 87 anni Ruth Bader Ginsburg, la più anziana giudice ...L’America dà l’addio a Ruth Bader Ginsburg ed è unanime il coro di chi la ammirava e di chi la ritiene una sorta di personaggio storico per la storia USA Gli Stati Uniti d’America si sono risvegliati ...