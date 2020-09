Campania, in Irpinia torna il lockdown: a Sperone si esce di casa solo se necessario (Di sabato 19 settembre 2020) torna il lockdown in Campania. Questa volta però riguarda soltanto un piccolo comune dell’Irpinia, Sperone, in provincia di Avellino. Dopo il boom di contagi registrato in queste ore, il sindaco Marco Alaia ha imposto infatti con un’ordinanza l’obbligo di uscire soltanto per ragioni di stretta necessità. Campania, piccolo comune in lockdown: si esce solo se … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020)ilin. Questa volta però riguarda soltanto un piccolo comune dell’, in provincia di Avellino. Dopo il boom di contagi registrato in queste ore, il sindaco Marco Alaia ha imposto infatti con un’ordinanza l’obbligo di uscire soltanto per ragioni di stretta necessità., piccolo comune in: sise … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

canale58 : Regione - Regionali, la Campania sceglie. In Irpinia 100 candidati per 4 posti - attilio_vg : Coronavirus nel Sannio: 9 nuovi casi, di cui 8 a Benevento. Il totale sale a 84. In Campania 208 casi… - ilCiriaco : #Irpinia Covid-19: altri quattro contagi in Irpinia, tre morti in Campania - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.940 per 208 casi: in 48 ore 403. In Italia: +1.907 - infoitinterno : Regionali Campania 2020, bufera in Irpinia: sotto accusa l'impresentabile Iannace -